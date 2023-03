Prefeitura realiza trabalha preventivo com limpeza e retirada de aguapés do Rio Mossoró. Os serviços de retirada da vegetação superficial, além de lixo como sacos plásticos e garrafas pets encontradas nas margens do rio, estão sendo intensificados entre a Ponte Jerônimo Rosado e a Ponte Castelo Branco, no centro da cidade. Além de proporcionar a limpeza, o trabalho preventivo da Prefeitura é essencial no cenário que antecede o período chuvoso. Com a retirada dos aguapés e lixo do rio, o fluxo das águas seguirá de forma natural, evitando grandes transtornos como alagamentos nas áreas ribeirinhas durante as chuvas potenciais e contínuas do inverno.

A Prefeitura iniciou na segunda-feira (6) a retirada de aguapés do Rio Mossoró. Entre a Ponte Jerônimo Rosado e a Ponte Castelo Branco, no centro da cidade, as equipes de Serviços Urbanos intensificam o trabalho de limpeza, retirando a vegetação superficial, além de lixo como sacos plásticos e garrafas pets encontradas nas margens do rio.

Além de proporcionar a limpeza, o trabalho preventivo da Prefeitura é essencial no cenário que antecede o período chuvoso. Com a retirada dos aguapés e lixo do rio, o fluxo das águas seguirá de forma natural, evitando grandes transtornos como alagamentos nas áreas ribeirinhas durante as chuvas potenciais e contínuas do inverno.

João Marcelo, diretor de Serviços Urbanos, destaca a importância da limpeza para o rio. Detalha que a Prefeitura monitora a região, efetivando um cronograma de limpeza pública.

“Importante ação da Prefeitura de Mossoró. Estamos trabalhando na retirada da vegetação superficial do Rio Mossoró. As equipes de Serviços Urbanos seguem com máquinas no local, avançando os trabalhos durante a semana. Fazemos esse trabalho de forma preventiva, sempre monitorando e com cronograma de serviços”, disse.

Somado a limpeza, o Município realiza outras ações para preservação do rio, como campanhas educativas, conscientizando a população sobre o cuidado e zelo na promoção da sustentabilidade. A participação popular é de grande importância, pois ajuda na manutenção da limpeza, contribuindo para despoluição do rio.