Deam de Pau dos Ferros prende acusado de um estupro de vulnerável cometido há 20 anos

Francisco Sabino da Costa, de 54 anos, foi preso nesta terça-feira (07), no município de Quixeré/CE. O caso aconteceu no ano de 2002 e o homem fugiu do município de Pau dos Ferros para o Ceará logo após o crime, tendo permanecido 20 anos foragido. De acordo com a Polícia Civil, ao chegar no estado vizinho, Francisco mudou seus documentos, deixando apenas a data de nascimento, por meio da qual acabou sendo identificado durante as investigações. A prisão contou com o apoio da Polícia Civil de Quixeré. Após preso, o acusado foi ouvido e conduzido de volta para o RN, onde foi encaminhado para o sistema prisional e ficará à disposição da justiça.