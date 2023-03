Portal de Compras Públicas concede selo de excelência ao município de Mossoró

O selo foi concedido pelo comprometimento com a eficiência, eficácia, transparência e modernização das licitações e contratos administrativos no ano de 2022. Esse reconhecimento do Portal é simbólico. Ele representa os esforços em conjunto dos setores de compras públicas para atingir a maior eficiência e seguir as boas práticas. O prêmio é de muita relevância para o Município, tendo em vista que o PCP é um dos maiores portais de contratações e licitações eletrônicas do Brasil, destaca a diretora-executiva de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração (Semad), Luana Lorena.