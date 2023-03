Em assembleia, Sindiserpum decide por continuidade da greve dos professores

Durante assembleia, realizada na manhã desta quarta-feira (08), o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum) decidiu por unanimidade, pela continuidade da greve dos professores.

Na tarde dessa terça-feira (07), o Sindicato se reuniu com o prefeito Allyson Bezerra que respondeu aos 11 pontos apresentados pela categoria ao executivo municipal.

Entre as pautas já atendidas pela prefeitura de Mossoró estão: o reajuste salarial histórico de 33,67%, acordado com o sindicato em 2022, que está sendo pago rigorosamente em dia; a garantia de realização de concurso público para a educação em 2023; concessão de licenças-prêmios, cumprindo a legislação; aplicação de 30% do orçamento, em recursos próprios, na educação municipal e cumprimento, já atendido, de 1/3 da jornada extraclasse, de acordo com a Lei Federal 11.738/2008.

O prefeito Allyson Bezerra propôs que os professores retornem as atividades em sala de aula mediante a formação de comissões, em que estarão representados o Sindiserpum e a gestão municipal, com o intuito de discutir e viabilizar as pautas reivindicadas pela categoria.