Polícia Civil de Areia Branca procura suspeito de expulsar a avó de casa e instalar uma boca de fumo no imóvel dela. Paulo Sávio de Oliveira fugiu do local ao reconhecer os policiais e é considerado foragido. Na residência da avó dele, que ele transformou em Boca de Fumo, foram apreendidas 20 trouxinhas de maconha e 08 pedras de crack, além de uma motocicleta tipo Honda CB 250 F Twister, de cor prata com azul, usada para o crime. Contra Sávio ainda existem medidas cautelares expedidas pela justiça local, em virtude da prática de outros crimes.

A equipe de 42ª Delegacia de Polícia Civil, com sede em Areia Branca e atuação em Porto do Mangue, deflagrou uma operação, nesta terça-feira (07), em desfavor de Paulo Sávio de Oliveira.

De acordo com as investigações, o homem expulsou a própria avó de casa dela e instalou uma boca de fumo no imóvel da idosa.

A equipe da Polícia Civil de Areia Branca, após receber uma denúncia anônima sobre o fato, buscou fazer levantamentos acerca das informações para constatar a veracidade da ocorrência.

Os policiais então montaram uma campana próximo ao local, em um carro descaracterizado, mas acabaram sendo reconhecidos pelo suspeito, que se evadiu deixando drogas para trás.

Na residência foram apreendidas 20 trouxinhas de maconha e 08 pedras de crack, além de uma motocicleta tipo Honda CB 250 F Twister, de cor prata com azul. A motocicleta, de acordo com as investigações, era usada como meio de transporte para o crime de tráfico de drogas.

Contra o investigado existem medidas cautelares expedidas pela justiça local, em virtude da prática de outros crimes.

Paulo Sávio já foi identificado pela Polícia Civil que encaminhou procedimentos em desfavor do mesmo para a justiça. No momento, ele encontra-se foragido, mas, de acordo com a Polícia Civil, é questão de tempo para que ele seja preso.

A Polícia Civil pede que a população de Areia Branca continue enviando informações por meio das denuncias anônimas, através do disque denúncia do número de telefone e WhatsApp (84) 9.8136.6735, com garantia de SIGILO ABSOLUTO.