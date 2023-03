Patrulha Maria da Penha realiza ação voltada ao Dia Internacional da Mulher

A Patrulha Maria da Penha, juntamente com a Guarda Civil Municipal, promoveu uma ação educativa voltada ao Dia Internacional da Mulher. A ação da Prefeitura de Mossoró aconteceu na Praça do Pax, na manhã desta quarta-feira (8), no centro da cidade, e teve como objetivo a conscientização sobre os direitos das mulheres, além de homenagear e reconhecer as conquistas femininas em todos os campos da sociedade. Uma oportunidade para destacar as questões que afetam as mulheres, incluindo a desigualdade salarial, a violência doméstica, a representação política e o acesso a determinados serviços.



Jamille Silva, coordenadora da Patrulha Maria da Penha, falou sobre a ação e destacou o trabalho dos órgãos de segurança do município em favor da mulher.

“Estamos aqui hoje como um dia de comemoração da mulher, um dia de luta, um dia de relembrar as conquistas de nós mulheres. Então, é importante que a gente reforce o nosso trabalho, o trabalho da Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal e os canais de denúncia. Estamos aqui também para enfatizar sobre aquelas mulheres que sofrem de violência doméstica e prevenir também em relação àquelas que não sofreram, para dizer que qualquer mulher pode contar com a gente”, frisou.



Essas ações educativas têm por finalidade transmitir um impacto positivo na vida das mulheres, ajudando-as a se tornarem mais conscientes de seus direitos e a se envolverem ativamente na promoção da igualdade. Além disso, essas iniciativas também ajudam a criar um ambiente educacional mais inclusivo e acolhedor, reforçando a história de lutas das mulheres pelos seus direitos e conquistas alcançadas ao longo do tempo.



Coordenadora de ações educativas da Patrulha Maria da Penha, Lilian Cynthia reforçou a importância da data e enfatizou sobre o trabalho realizado em defesa da mulher.

“Uma data muito importante para informar à sociedade que o que as mulheres querem é mais do que serem homenageadas. As mulheres almejam respeito. A Patrulha Maria da Penha aproveita para avisar que as mulheres não devem se calar e que estamos de prontidão 24 horas para fazer valer o seu direito de segurança. E sobre a ação educativa, nós acreditamos que a educação é a principal arma de combate à violência doméstica”, explicou.



Além disso, o Dia Internacional da Mulher é uma oportunidade para celebrar as conquistas das mulheres no mundo atual. É momento para destacar as mulheres que contribuiram significativamente para suas comunidades e para a sociedade como um todo.



Para a condutora Germana Rebouças, a ação serve também para alertar sobre o combate à violência contra a mulher.

“É uma ação de extrema importância, é um dia para ser lembrado, principalmente para alertar às mulheres que sofrem algum tipo de violência, pois na maioria das vezes elas não têm conhecimento sobre certos tipos de abuso”.



Apesar dos avanços significativos na luta pela igualdade e reconhecimento, ainda há muito a ser feito para garantir que as mulheres tenham os mesmos direitos e oportunidades que os homens. O Dia Internacional da Mulher reforça a importância de continuação da luta por mais respeito, conquistas e direitos.