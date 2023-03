Vereadores aprovam Projeto de Lei que garante proteção à mulher em bares e casas noturnas de Mossoró

De autoria da vereadora Carmem Júlia, o PL foi aprovado, à unanimidade, nesta terça-feira (7) e enviado para sanção do Poder Executivo nesta quarta-feira (8), data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Conforme o texto, os estabelecimentos devem adotar medidas de proteção à mulher que se sinta em risco nesses ambientes. As medidas previstas no projeto são: acompanhamento à saída até o veículo, oferta de outro meio de transporte e comunicação à polícia.