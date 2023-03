SAMU é equipado com rádios de comunicação portáteis digitais que agilizam os atendimentos. Os novos equipamentos no SAMU tornam mais ágil a comunicação entre as equipes no repasse de informações. Além disso, o rádio comunicador portátil possibilita uma série de benefícios à população atendida pelo serviço. O investimento da Prefeitura de Mossoró com a implantação dos rádios portáteis representa um avanço, modernizando o sistema de comunicação do SAMU. “Antes, a comunicação era realizada via chamada telefônica na central de atendimentos. Hoje, com a instalação dos rádios, a comunicação acontece bem mais rápida com a nossa central, recebendo resposta e orientação imediata”, explicou Wellington Rocha, diretor da unidade.

A Prefeitura de Mossoró equipou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) com rádios de comunicação portáteis digitais.

Os novos equipamentos no SAMU tornam mais ágil a comunicação entre as equipes no repasse de informações. Além disso, o rádio comunicador portátil possibilita uma série de benefícios à população atendida pelo serviço.

O investimento da gestão pública municipal com a implantação dos rádios portáteis representa um avanço, modernizando o sistema de comunicação do SAMU.

“Passamos quatro anos sem esse serviço que tanto ajuda em todos os sentidos a equipe e a população. A gente fica feliz com o que vem acontecendo na gestão e da importância de hoje o SAMU voltar a usar nossos rádios portáteis. Todos só têm a ganhar com isso”, pontuou Wellington Rocha, diretor do SAMU Mossoró.

“Antes, a comunicação era realizada via chamada telefônica na central de atendimentos. Hoje, com a instalação dos rádios, a comunicação acontece bem mais rápida com a nossa central, recebendo resposta e orientação imediata. Com a novidade não há mais prejuízo no tempo disposto para a comunicação entre os médicos, pois a interação acontece de modo imediato”, explicou Wellington Rocha.

O rádio portátil digital funciona como instrumento facilitador para orientações e tomada de decisões entre as equipes. “O rádio portátil facilita muito a nossa comunicação. Quando somos acionados, a comunicação é mais rápida, facilitando o nosso trabalho. Isso soma ao serviço da gente melhorando cada vez mais o serviço prestado à população”, destacou Dalva Lira, técnica de enfermagem.