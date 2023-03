Filha do presidente da Câmara de Extremoz é presa em flagrante com carga desviada de empresa de Monte Alegre. A carga foi encontrada nesta quarta-feira (8), em um estabelecimento de atacado e varejo, em Extremoz, cuja responsável é Elza Priscila Sales dos Santos, 37 anos, filha do presidente da Câmara do município. Os produtos eram ofertados por um preço inferior ao de fábrica, e isto levantou suspeitas. Também eram do mesmo lote da carga desviada e estavam armazenados, em grande quantidade, no depósito do local. A mulher disse não saber quem havia comprado os produtos, alegando que existem diversos compradores na empresa. Mas acabou presa em flagrante por receptação qualificada, após não apresentar nota fiscal dos produtos.

FOTO: DIVULGAÇÃO