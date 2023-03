Trabalhadores da saúde já podem receber a vacina bivalente contra a Covid-19, em Mossoró

A quarta fase de vacinação com o imunizante foi iniciada nesta quinta-feira (9), no município. Para se imunizar é necessário ter tomado pelo menos as duas primeiras doses das vacinas monovalentes, ou seja, concluído o esquema básico de proteção. Importante destacar também que a última dose deve ter sido aplicada há 4 meses (120 dias); veja os pontos de vacinação e os outros grupos que já podem buscar a vacina.