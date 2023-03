DNIT inicia plano de trabalho para restauração da Rotatória do Thermas. O Portal Mossoró Hoje entrou em contato com o a assessoria do Dnit, e foi informado de que após a elaboração do plano de trabalho, será divulgado o cronograma e valor investido na obra. O DNIT ressalta que os serviços que estão sendo executados no trecho se referem a melhorias nos desvios, para que quando o plano de trabalho estiver devidamente elaborado e aprovado o desvio de tráfego já esteja executado e pronto para utilização.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) está realizando um levantamento técnico para avaliar como restaurar e quanto investir na rotatória do Thermas em Mossoró. Desde a semana passada, trabalhadores e maquinas estão no local.

O Portal Mossoró Hoje entrou em contato com o a assessoria do Dnit, e foi informado de que está sendo elaborado um plano de trabalho para os serviços de recuperação da rotatória do Thermas.



“Informamos que está sendo elaborado, pela empresa executora, o Plano de Trabalho para os serviços de recuperação da rotatória do Thermas, localizada no km 35, da BR-304/RN. O plano será submetido à aprovação e, tão logo seja aprovado, será possível ter o cronograma e valor de investimento”, diz trecho da nota.



O DNIT ressalta que os serviços que estão sendo executados no trecho se referem a melhorias nos desvios, para que quando o plano de trabalho estiver devidamente elaborado e aprovado o desvio de tráfego já esteja executado e pronto para utilização.



A rotatória do Thermas é um dos principais acessos a cidade de Mossoró, e sofre constantemente com buracos, o que dificulta o trafego de veículos e causa acidentes. Recentemente, o Dnit instalou um radar redutor de velocidade na Rotatória do Hotel Thermas com velocidade permitida de 60 Km/h.