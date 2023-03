A Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte (PCRN) deflagrou, na quarta-feira (08), no município de Senador Georgino Avelino, a "Operação Aliança”, por meio da qual cumpriu dois mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária em desfavor de Pedro Júnior Pinheiro Lins e Francisco Leandro Barbosa de Oliveira, também conhecido como “Seninha”, ambos com 22 anos.

A operação contou com a colaboração do cão farejador Aquiles, de 1 ano e quatro meses, da raça Cocker Spaniel, membro do Núcleo de Operações com Cães (NOC/PCRN).

Pedro Júnior é apontado como chefe de uma organização criminosa, da qual “Seninha” é suspeito de ser integrante. Os dois foram presos no distrito de Carnaúba, no município, e autuados em flagrante por tráfico de drogas.

Com os dois os policiais ainda apreenderam drogas, aparelhos celulares, notebook e outros aparelhos eletrônicos, dinheiro fracionado, saquinhos para acondicionar drogas e lâminas de barbear.

As drogas estavam enterradas e foram encontradas pelo cão farejador Aquiles.

Os presos foram encaminhados para o sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara da Comarca de Nísia Floresta, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN).

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque 181.