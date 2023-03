Após vistoria e renovação de laudos, Nogueirão segue apto a sediar jogos da temporada 2023. A vistoria foi realizada pelo Corpo de Bombeiros, na quarta-feira (8). O novo documento é válido por um ano. Além deste último, o Nogueirão também obteve, nesta quinta-feira (9), a renovação do laudo do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), sendo este o último documento comprobatório das condições de uso do equipamento esperado para a atual temporada. Antes dos Bombeiros e CREA, já haviam sido renovados os laudos da Polícia Militar e Vigilância Sanitária.

Atendendo pedido da Prefeitura de Mossoró, o Corpo de Bombeiros realizou na manhã da quarta-feira (8) vistoria no estádio Manoel Leonardo Nogueira, o Nogueirão. A sindicância tinha como objetivo a renovação do laudo técnico de responsabilidade do órgão para a temporada 2023.

Ao fim da visita, as condições de uso do equipamento foram atestadas com o parecer positivo do CB que emitiu o novo documento nesta quinta-feira (9), com validade até março de 2024.

“Estamos satisfeitos. É preciso salientar, antes de tudo, que este é um procedimento natural que todos os anos todo estádio precisa passar. Com o Nogueirão não seria diferente, da mesma maneira em que não seria diferente o nosso afinco e trabalho para que o estádio siga em pleno funcionamento. Em nenhum momento foi cogitado ou sugerido o jogo com portões fechados, já que tínhamos convicção que o processo seria feito da maneira correta e legal” declarou Larissa Maciel, titular da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (Semej), que acompanhou todo o processo.

“Quero fazer um agradecimento ao Corpo de Bombeiros pelo excelente trabalho e, em especial, ao Major Monteiro, comandante da companhia em Mossoró, pela sensibilidade e zelo em todo o trabalho realizado pela corporação”, acrescentou Larissa.

Além do Corpo de Bombeiros, o Nogueirão também obteve nesta quinta-feira a renovação do laudo do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), sendo este o último documento comprobatório das condições de uso do equipamento esperado para a atual temporada. Antes dos Bombeiros e CREA, já haviam sido renovados os laudos da Polícia Militar e Vigilância Sanitária.

Com todos os laudos renovados, o Nogueirão segue aberto normalmente para uso em suas atividades esportivas e de lazer, o que garante a utilização pelo Potiguar, representante local no campeonato estadual da primeira divisão, em seu compromisso do próximo domingo (12), contra o América de Natal, inclusive com presença de público.

“Desde a municipalização feita na Gestão Allyson que o Nogueirão não conhece a palavra interdição. Isso significa trabalho e respeito com o esporte e o futebol de Mossoró. Laudos feitos, renovados com louvor, rola a bola e torcemos integralmente pela vitória do futebol mossoroense. Ganha com essa notícia quem, verdadeiramente, torce pelo futebol de Mossoró”, ressaltou Larissa.

Prefeitura realizará reparos em trecho de arquibancada

Aproveitando a renovação dos laudos, que mantêm o Nogueirão apto a sediar eventos por toda a temporada, a Prefeitura de Mossoró iniciará nos próximos dias reparo em trecho da arquibancada, no setor 1, ao lado esquerdo das cabines de rádio, onde habitualmente fica a torcida do Potiguar.

A partir da iniciativa, a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (Semej), que administra o equipamento público, decidiu interditar o referido setor.

A interdição é temporária e acontece para trabalho de reparo na estrutura do trecho que compreende a escada de acesso da torcida do Potiguar, pela rua Dedé Chatim, até a grade divisória com o setor de cadeiras. Permanecerá livre o setor 2, que compreende a curva da arquibancada até o setor por trás do gol do Potiguar.

A realização desse reparo já estava prevista, após estudos realizados pelos engenheiros do Município, sendo a interdição imediata e os trabalhos sendo iniciados até a próxima semana.

O trabalho de reparo do trecho da arquibancada estará a cargo da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (Seimurb).