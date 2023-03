Jovem de 21 anos é morto dentro de rede onde dormia, em Pau dos Ferros

O crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira (10), em uma residência localizada no bairro Paraíso. De acordo com o delegado Tiago Biscoli de Pizzol, que atendeu a ocorrência, Luite Mateus Barreto Pinheiro foi alvejado com dois disparos na cabeça e um na região do tórax. O jovem morreu no local. A mãe da vítima ainda chegou a ver o momento em que o atirador deixava a residência. A polícia sabe que o jovem era usuário de drogas, mas ainda não tem informações se ele tinha inimizades ou se vinha sofrendo ameaças, questões que serão investigadas.