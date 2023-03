Força-tarefa prende integrante de organização criminosa e suspeito de homicídio, em Mossoró

Policiais civis da Divisão de Polícia Civil do Oeste do Estado (DIVIPOE) participaram, na terça-feira (07), de uma ação deflagrada pela Força Tarefa do município de Mossoró/RN. No decorrer das diligências, foram cumpridos dois mandados de prisão em desfavor de Caio Erick Ferreira da Silva, 23 anos, também conhecido como “GTA” e “NK”.

Caio Erick, integrante de uma organização criminosa com atuação nacional, e suspeito por homicídio, foi preso no bairro das Malvinas, em Mossoró, sendo também autuado em flagrante por tráfico de drogas. Em sua posse, foram encontrados e apreendidos: dinheiro fracionado, porções de maconha, uma balança de precisão e aparelhos celulares.

Caio Erick foi encaminhado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. A sua prisão deu seguimento aos objetivos da Operação “Falklands”, deflagrada em 15 de fevereiro de 2023, quando foram presos os principais chefes da mesma organização criminosa, os quais atuavam no Rio Grande do Norte. As prisões são fundamentais para a diminuição dos crimes violentos cometidos na região Oeste do Estado.

Também participaram da ação a Polícia Federal, Polícia Penal Federal e a Polícia Penal Estadual. O êxito obtido na execução dos trabalhos reforça que a ação integrada, coordenada e sistêmica efetivada pelas Forças Tarefas é a metodologia mais eficaz no combate à criminalidade.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública atua na articulação das ações conjuntas entre as forças de segurança federais e estaduais, junto às secretarias de segurança pública. Especificamente, a Força-Tarefa do Sistema Único de Segurança Pública (FT-Susp/RN) atua no combate ao crime organizado no RN, sendo composta por: Polícia Federal (PF), Polícia Civil (PCRN) e Polícia Militar (PMNR); bem como pelo Departamento Penitenciário Nacional, pelo Departamento Penitenciário Estadual (DEPEN/SEAP) e pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social do RN (SESED).

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque 181.