MP do piso da enfermagem “sai em breve”, afirma ministra da Saúde

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou nesta sexta-feira (10) que a medida provisória (MP) que prevê compensações para estados e municípios para custear o novo piso nacional da enfermagem deve sair “em breve”. Segundo Nísia, faltam “alguns ajustes” no texto. A medida provisória regulamentaria a transferência de recursos para efetivar o novo piso salarial. Para enfermeiros, seria de R$ 4.750. Os profissionais de enfermagem de todo Brasil realizaram nesta sexta-feira (10) a Parada Nacional pelo Piso da Enfermagem, uma paralisação das atividades por 24h, em protesto contra o não pagamento do novo piso salarial dos profissionais da classe. Em Mossoró, a paralisação aconteceu na praça do Teatro Dix-Huit Rosado.