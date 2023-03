Custo médio da cesta básica em Mossoró tem aumento de 1,2% no mês de fevereiro. Um aumento de 1,4% também foi registrado no município de Caraúbas. No mesmo período, os municípios de Angicos e Pau dos Ferros apresentaram, para a mesma cesta de itens, redução no custo médio de -0,5% e -4,3%, respectivamente. A cesta básica essencial é composta por 12 itens que compõem o consumo mensal de um indivíduo. Esses resultados são referentes ao Boletim ICBE do mês de fevereiro de 2023 do Laboratório de Engenharia Econômica do curso de Engenharia de Produção da Ufersa, que realiza o levantamento nos quatro municípios.

