PRF e DEICOR prendem três em Mossoró por transportar 300 kg de drogas

A droga estava sendo transportada pela BR 304 num Fiat Linea, com a cobertura de um Chevrolet Cruze. Quando estavam passando pelo município de Mossoró foram cercados pela Polícia Rodoviária Federal e agentes do DEICOR. A investigação terá continuidade em Natal

Agentes da Polícia Rodoviária Federal e da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR) apreenderam cerca de 300 kg de maconha, sendo transportada por três pessoas pela BR 304, em Mossoró, no início da noite desta sexta-feira, 10.

Os detalhes da investigação ainda não foram liberados a imprensa. O que se sabe é o que foi informado pela Assessoria de Comunicação da PRF, de que a droga estava sendo transportada por um sujeito num Fiat Linea, e sendo escoltada por dois sujeitos num Chevrolet Cruze.





Os três suspeitos (ainda não foram identificados oficialmente), os dois carros e a droga foram levados para a sede do DEICOR, em Natal, para dá continuidade as investigações, buscando identificar a origem e o destino da droga, assim como o real proprietário.

Em Nota, o Deicor informou:

"Policiais Civis da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado – DEICOR, em uma operação conjunta com a POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL DO RN na noite de ontem (10/03/2023), deflagraram uma operação policial com o objetivo de prender traficantes de drogas ligados a uma facção criminosa aqui do Estado.

Foram presos em flagrante delito HUDSON DAIRONY BEZERRA FREIRE, vulgo "Hudinho", DIOGO GABRIEL FURTADO MEDEIROS e GERMANO ANDREI ALENCAR BEZERRA.





HUDSON havia sido preso em flagrante delito pela prática do mesmo crime de tráfico de drogas em janeiro deste ano e o DIOGO também responde a outro crime de tráfico de drogas cometido há 05 anos atrás.

Com eles foram apreendidos 342 tabletes, pesando 302,8 kg de maconha.

A DEICOR já estava investigando esse grupo e sabia que a facção estava trazendo drogas do norte do país para o Rio Grande do Norte.

Ao entrarem no Estado do RN, as equipes da PRF fizeram a abordagem aos dois veículos, momento em que foram encontrados cerca de 304 kg de maconha, avaliadas em R$ 900.000,00 (novecentos mil reais).

Diante da confirmação do tráfico de drogas e associação ao tráfico, foi dada voz de prisão aos três envolvidos e apresentados à sede da DEICOR, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito.

Além das drogas, foram apreendidos os dois veículos e os aparelhos celulares dos presos.

Essa é mais uma ação integrada da operação ALBATROZ do programa GUARDIÕES DAS FRONTEIRAS da CGFRON/DIOPI/SENASP/MJSP.

A Polícia Civil pede para que a população continue enviando informações de forma anônima, através do disque denúncia 181 ou ZAP DEICOR (84) 98135-6796.

"Para combater o crime, a qualquer hora e em qualquer lugar, DEICOR!""