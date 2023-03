Preso suspeito de planejar assalto ao desembargador Expedito Ferreira

Suspeito preso na Bahia nesta sexta-feira, dia 10, tem 31 anos e está sendo apontado pela polícia como o "cérebro" do assalto a fazenda do desembargador Expedito Ferreira de Sousa, em Alexandria-RN. O assalto foi evitado pela Polícia Militar, após descobrir que uma servidora de um casal amigo do desembargador estava passando informações sobre a fazenda para o namorado criminoso. Ela foi presa e confessou o esquema criminoso.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte localizou e prendeu o membro da facção criminosa que arquitetou um plano para roubar armas fogo do desembargador, Expedito Ferreira de Souza, foi preso nesta sexta-feira (10) na Bahia.

Segundo a polícia, o mandado de prisão preventiva pelo crime de organização criminosa foi cumprido contra o homem na cidade de Barreiras.

De acordo com o delegado de Alexandria, Murilo Baessa, o homem é apontado como o "cérebro" por trás do plano que pretendia roubar armas em uma fazenda do desembargador, na zona rural de Alexandria-RN.

Além disso, ele seria companheiro da empregada doméstica presa em Alexandria no dia 21 de fevereiro, suspeita de passar informações à quadrilha que planejava o assalto. Ela trabalhava para amigos do magistrado e confessou o crime, segundo a Polícia Militar, que realizou a prisão.

No dia 22, a Polícia Civil confirmou que também investigava se quadrilha também planejava sequestrar desembargador. O celular da suspeita também foi apreendido para investigação.

"Ele seria o cérebro do plano que roubaria as armas de fogo do desembargador do Tribunal de Justiça. Está presa já, a companheira dele, que estaria passando informações e também integrada a essa facção criminosa. Ele seria a ponte entre ela e as pessoas que iriam executar o plano", explicou o delegado.

Segundo o delegado, o casal é ligado a uma facção criminosa que atua dentro e fora de presídios do Rio Grande do Norte.

"A gente estava monitorando ele, sabia que ele estava na Bahia e no Piauí, trabalhando em obras. Com apoio da Força Tarefa a gente descobriu a cidade em que ele estava e com a polícia local a gente passou a semana toda fazendo diligências e o encontramos de manhã na obra em que ele estava trabalhando", detalhou.

Segundo a polícia, atuaram na operação policiais da cidade de Alexandria, no RN, além da Força Tarefa do Sistema Único de Segurança Pública sediada em Mossoró, a Divisão de Polícia Civil do Oeste (Divipoe) e a Delegacia de Homicídios da Polícia Civil de Barreiras.