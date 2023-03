Violência: PM registra homicídios em Baraúna, Grossos, Areia Branca e Luís Gomes no final de semana. Os dois primeiros crimes aconteceram ainda na sexta-feira (10), no municípios de Baraúna e Grossos. As vítimas foram identificadas como Carlos Maciel Ferreira da Silva, de 18 anos, e Francisco Josimar Gomes, de 53 anos, respectivamente. Já no sábado (11), os crimes foram registrados em Luís Gomes e em Areia Branca, tendo como vítima do primeiro Joel Francisco Romão, de 66 anos, e do segundo, João Maria, conhecido como “Caiçara”. Os corpos das vítimas de Baraúna, Grossos e Areia Branca foram removidos para a sede do Itep na cidade de Mossoró. A vítima de Luís Gomes foi removida para o Itep de Pau dos Ferros. A Polícia Civil vai investigar os casos.

Crimes de homicídios foram registrados na cidade de Baraúna, Grossos, Luís Gomes e Areia Branca, durante o final de semana.

O primeiro aconteceu na tarde da sexta-feira (10), em Baraúna. De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 17h30, um trabalhador rural de apenas 18 anos, identificado como Carlos Maciel Ferreira da Silva, foi morto a tiros nos cruzamentos das ruas Hermenegildo Montenegro com Francisco Abreu Santiago.

A vítima estava na calçada de uma residência quando foi surpreendida pelos disparos, que a atingiram nas costas e na cabeça. O atirador fugiu em seguida.

GROSSOS

À noite, por volta das 19h, no município de Grossos, na região da Costa Branca, um homem identificado como Francisco Josimar Gomes, de 53 anos, foi morto a tiros, no Conjunto Castanhas.

Segundo informações, a vítima, que era presa de justiça, monitorada por tornozeleira eletrônica, respondia por tráfico de drogas, tendo sido presa pelo crime em outubro de 2020.

Ele estava dentro de sua residência quando foi alvejada com vários disparos de arma de fogo, entrando em óbito antes da chegada do socorro médico.

LUÍS GOMES

Já na tarde do sábado (11), Joel Francisco Romão, de 66 anos, que residia no Sítio Cruz, zona rural de Luís Gomes, morreu no Hospital Municipal Vereador Antônio Linhares, após ser ferido a tiros.

O suspeito do crime é uma homem identificado como Dalsivan Gomes Marcelino, de 33 anos, com quem a vítima teria tido uma discussão no mesmo dia.

A Polícia Militar chegou até ele por meio de uma denúncia anônima. Inicialmente, ele teria negado o fato, mas acabou confessando, diante das evidências que existiam contra ele.

A discussão que motivou o crime teria ocorrido devido a um furto de um boi. No final da tarde, Dalsivan teria pegado uma espingarda e disparado contra Joel, que acabou entrando em óbito.

O suspeito foi preso e conduzido para prestar depoimento na cidade de Alexandria. Em seguida, foi encaminhados para o sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça.

AREIA BRANCA

Ainda no sábado, no período da noite, a PM registrou o homicídio de João Maria, conhecido como “Caiçara”, próximo ao Cais do Porto, no município de Areia Branca, também na Costa Branca do Rio Grande do Norte.

Testemunhas relataram aos policiais que João Maria estava caminhando, quando foi surpreendido pelos criminosos, que se aproximaram já realizando disparos contra ele.

Uma unidade do Samu ainda chegou a ser acionada, mas a vítima já estava em óbito.

Os corpos das vítimas de Baraúna, Grossos e Areia Branca foram removidos para a sede do Itep na cidade de Mossoró. A vítima de Luís Gomes foi removida para o Itep de Pau dos Ferros. A Polícia Civil vai investigar os três casos que ainda não tem autoria definida.