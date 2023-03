Saúde de Mossoró inicia aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 em três novos públicos

A partir desta segunda (13), podem buscar o imunizante as pessoas com deficiência permanente, a população privada de liberdade e adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, além de funcionários do sistema de privação de liberdade. A vacina é destinada a pessoas que concluíram o esquema primário, composto pelas duas primeiras doses das vacinas monovalentes. A última dose deve ter sido aplicada há 4 meses (120 dias). A população que se encaixa em um dos grupos aptos a receber a imunização deve procurar um dos pontos de vacinação; saiba onde está sendo aplicada a vacina.