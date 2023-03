Bomba é arremessada no Nogueirão durante partida; Sesed decide manter torcida única nos estádios. O caso aconteceu neste domingo (12), durante partida entre o Potiguar de Mossoró e o América de Natal. O artefato explosivo caiu por trás de uma das traves e foi detonado pela polícia, após o público deixar o estádio. A Polícia Civil vai investigar a autoria do crime; Nesta segunda (13), as forças de segurança do RN se reuniram com representantes do Ministério Público Estadual e da Federação Norteriograndense de Futebol para discutir sobre a presença das torcidas organizadas nos estádios de futebol do estado e decidiram pela manutenção da torcida única até o final do Campeonato Potiguar.

FOTO: RAUL MEDEIROS