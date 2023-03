Sisu 2023: universidades públicas iniciam convocação de candidatos inscritos na lista de espera. O resultado da lista de espera com os nomes dos candidatos que ainda podem ser convocados está publicado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A lista de espera é utilizada pelas instituições de ensino participantes do Sisu para o preenchimento das vagas não ocupadas durante a chamada regular. A convocação é realizada diretamente pelas instituições de ensino, que divulgam em suas páginas eletrônicas as informações sobre esta etapa do Sisu. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento das convocações efetuadas pela instituição para a qual se inscreveu.

As universidades públicas e os institutos federais deram início, nesta segunda-feira (13), à chamada dos candidatos inscritos na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para os cursos ofertados no primeiro semestre de 2023.

Esta é a última etapa desse processo seletivo, que registrou mais de um milhão de participantes, superando o total de inscritos da mesma edição do ano passado.

O resultado da lista de espera com os nomes dos candidatos que ainda podem ser convocados está publicado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

A lista de espera é utilizada pelas instituições de ensino participantes do Sisu para o preenchimento das vagas não ocupadas durante a chamada regular. A convocação é realizada diretamente pelas instituições de ensino, que divulgam em suas páginas eletrônicas as informações sobre esta etapa do Sisu.



É de responsabilidade do candidato o acompanhamento das convocações efetuadas pela instituição para a qual se inscreveu e das disputas de vaga pela lista de espera. É importante observar prazos, procedimentos e documentos exigidos para se matricular que estão estabelecidos em edital próprio da instituição, inclusive horários e locais de atendimento por ela definidos.

Nesta edição, foram disponibilizadas 226.349 vagas para cursos de graduação, em 128 instituições públicas participantes, sendo 63 universidades federais.

SISU

O Sistema de Seleção Unificada reúne, em um sistema eletrônico gerido pelo Ministério da Educação, as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil, sendo a grande maioria delas ofertada por instituições federais (universidades e institutos).

O sistema executa a seleção dos estudantes com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio. Até o limite da oferta das vagas, por curso e modalidade de concorrência, de acordo com as escolhas dos candidatos inscritos, eles são selecionados por ordem de maior classificação, em cada uma das duas edições anuais do Sisu.