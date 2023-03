Novas unidades de ensino de Mossoró recebem serviço de climatização

Por meio do programa “Mossoró Cidade Educação”, diversas melhorias continuam sendo entregues nas escolas e Unidades de Educação Infantil (UEIs), incluindo, além do processo de instalação de centrais de ar, a distribuição de novos equipamentos, fardamento, kits escolares, revitalizações, reformas, entre outros avanços. Nesta segunda-feira (13), a Prefeitura de Mossoró também iniciou a instalação das centrais de ar na UEI Neusa Xavier Linhares, no conjunto Nova Mossoró. Também estão sendo climatizadas as unidades que passam por serviços de manutenção atualmente (escolas Cornélio Barbalho de Carvalho, na comunidade Riacho Grande; Senador Duarte Filho, no conjunto Walfredo Gurgel e Celina Guimarães Viana, Barrocas).