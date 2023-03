PM registra homicídio a tiros em via pública, no Centro de Areia Branca. O crime aconteceu por volta das 15h desta segunda-feira (13), tendo como vítima Cláudio Lemos de Oliveira, conhecido como “Pelado”, de 33 anos. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima trafegava a pé pela Travessa Luiz Germano, no Centro da cidade, quando foi surpreendido pelos atiradores. No local, prevalece a lei do silêncio. Ninguém quis comentar o caso. Uma ambulância do Samu ainda chegou a ser acionada, mas Cláudio já estava em óbito quando o socorro chegou.

FOTO: O FACHO DE GROSSOS