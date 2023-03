Ataques criminosos: Prefeitura de Mossoró suspende aulas e cidade do sol recolhe ônibus . Em nota, a prefeitura afirma que as forças de segurança do município trabalham com efetivo reforçado para garantir a segurança da população. As aulas da rede municipal estão suspensas e a empresa de transporte público, Cidade do Sol, recolheu ao pátio todos os Ônibus, por questões de segurança dos passageiros. Desde a noite desta segunda-feira, facções atacaram prédios públicos e privados em pelo menos 15 municípios do RN.

A Prefeitura de Mossoró suspendeu as aulas da rede municipal de ensino nesta terça-feira (14), diante dos ataques registrados em Mossoró e em todo Rio Grande do Norte desde a noite de ontem. Em nota, a prefeitura afirma que as forças de segurança do município trabalham com efetivo reforçado para garantir a segurança da população.



A empresa de transporte público, Cidade do Sol, recolheu ao pátio todos os Ônibus, por questões de segurança dos passageiros.

Desde a noite desta segunda-feira, facções atacaram prédios públicos e privados em pelo menos 15 municípios do RN.

Facção ataca prédios públicos e privados em pelo menos 15 municípios do RN

Confira a Nota da Prefeitura de Mossoró

A Prefeitura Municipal de Mossoró lamenta os ataques ocorridos nesta terça-feira (14), na cidade de Mossoró atingindo veículos.Informa que desde a madrugada de hoje, o Município adotou uma série de medidas para defesa do patrimônio público municipal. Por questão estratégica de segurança essas medidas não serão divulgadas neste momento.Destaca, por fim, que as forças de segurança do município trabalham com efetivo reforçado e de forma intensificada em ações de reforço à segurança.

Confira a Nota da empresa Cidade do Sol

A Prefeitura de Mossoró e a empresa Cidade do Sol, concessionária do transporte coletivo no município, decidiram suspender a operação de ônibus na cidade, nesta terça-feira (14), por questões de segurança dos passageiros.



Como de conhecimento público, o Rio Grande do Norte é alvo de ataques em diversos municípios. Há, inclusive, registros de atentados em Mossoró na manhã de hoje.



A concessionária do transporte coletivo em Mossoró e Prefeitura continuam em diálogo e avaliando a situação, a fim de retomar o serviço, tão logo possível.