Facção ataca prédios públicos e privados em pelo menos 15 municípios do RN

Em Caicó, atacaram com tiros dois bancos e um posto de combustível. Atearam fogo numa loja de motos. Em Parnamirim, atiraram na frente do Fórum e do Presídio Feminino; Queimaram ônibus escolares em Natal, Touros, Jaçanã, Macau, Campo Redondo e São Miguel do Gostoso. Não tem registros de ataques na região Oeste do Rio Grande do Norte. A Secretaria de Segurança Pública do Estado prepara reação forte ainda nesta terça-feira, 14.

Em Parnamirim, atiraram diversas vezes contra a guarita do Fórum Municipal. Também atacaram o Posto Alvorada. Atacaram o veículo do IFRN de Parnamirime também a garagem de ônibus da empresa Conceição, em Natal.

Também em Natal, atiraram na companhia de Polícia Militar. Teve um motorista de aplicativo que teria sido baleado e morto no bairro de Capim Macio, em Natal. Também circula informações que efetuaram tiros no Presídio Feminino de Parnamirim.

A PM registrou confronto em Bom Pastor e também no Planalto, em Natal. Em Santo Antônio, atiraram na frente da Prefeitura Municipal.

E Caicó, o jornalista Sidney Silva informou que a facção atacou com tiros o Banco do Brasil e também a Caixa Econômica Federal, além de um posto de combustível. Atearam fogo na loja Montec Honda.

Em Passagem de Areia, um ônibus escolar foi queimado em via pública, próximo ao condomínio residencial Morar Bem. Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi acionada junto a PM para conter as chamas. No bairro do Vale do Sol, após confronto com a polícia militar, os criminosos empreenderam fuga, mas abandonaram uma motocicleta e vários artefatos incendiários.

Atacaram ônibus escolares nas cidades de Touros, Jaçanã, Diogo Lopes (Macau), Campo Redondo, Natal (2), São Miguel do Gostoso

Os ataques já foram registrados nas cidades de Natal, Caicó, Acari, Jaçanã, Lajes Pintadas, Touros, Macau, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Santo Antônio do Salto da Onça, Cerro-Corá e São Miguel do Gostoso. Entre os pontos incendiados estão garagens de prefeituras, postos de combustíveis, ônibus e viaturas.

Não ocorreram ataques na região Oeste do Rio Grande do Norte.





SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL- SESED/RN





Natal, 14 de março de 2023.

A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social monitora desde a noite dessa segunda-feira o eventual aumento de ocorrências criminosas, e atua com ação conjunta de todas as forças de Segurança do Estado.

A Sesed ampliou o efetivo, realizou algumas prisões durante intervenções e registrou a morte de um suspeito em confronto com policiais, que reagiram à injusta agressão, e prendeu outros dois suspeitos. Os episódios se restringiram à madrugada, entre meia-noite e 2 horas desta terça-feira. As forças de segurança permanecem mobilizadas.