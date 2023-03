“Estamos bem animados com o compromisso que o prefeito assumiu”, diz presidente do SINDSSAM. O prefeito Allyson Bezerra se reuniu com representantes do Sindicato dos Servidores da Saúde de Mossoró, para tratar de pautas relativas à categoria. Durante a reunião, o prefeito assegurou mais uma vez a realização, ainda em 2023, de concurso público para a área da saúde e a disposição para avançar nos demais pontos de pautas, lembrando ainda que as discussões referentes à reformulação do Plano de Cargos dos servidores já estão em andamento, com encontros entre as comissões responsáveis pela revisão acontecendo. "Estamos totalmente abertos ao diálogo e, principalmente, trabalhando para avançar nas pautas que objetivam melhorias para os nossos servidores", pontuou Allyson Bezerra.

FOTO: ALLAN PHABLO