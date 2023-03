Uern e Ufersa suspendem aulas após ataques criminosos em Mossoró e mais 13 cidades do RN

A Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa) suspendeu todas as atividades acadêmicas e administrativas nesta terça-feira (14) em Mossoró, Pau dos Ferros, Caraúbas, Angicos e Serra de São Bento devido aos ataques criminosos que ocorrem em Mossoró e em mais 13 cidades do Rio Grande do Norte.



Assim como a Ufersa, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) também suspendeu as atividades diante da violência que atinge várias cidades potiguares.



Segundo a administração superior da Uern, apenas as atividades que puderem ser realizadas de forma remota devem funcionar na instituição.



Também em comunicado, a Ufersa informa que o acesso pelas guaritas do Lado Leste e Oeste ficarão com os padrões de feriados e domingos.



Confiras a notas



Ufersa



Em decorrência dos episódios de violência que se espalham por diversas cidades do Rio Grande do Norte e para preservar a integridade da comunidade acadêmica da Ufersa, o Gabinete da Reitoria emite comunicado suspendendo as atividades acadêmicas e administrativas da Universidade.



A decisão se aplica ao Campus Sede, em Mossoró, nos campi de Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros e no polo de Educação a Distância em Serra de São Bento. A suspensão das atividades permanece durante todo o dia de hoje, 14 de março de 2023.



Em Mossoró, o acesso ao Campus Sede ficará mais restrito a partir das 13h. O portão de acesso ao Expocenter será fechado e o acesso pelas guaritas do Lado Leste e Oeste ficarão com os padrões de feriados e domingos.



A Gestão da Ufersa monitora toda a situação e, assim que necessário, emitirá novas decisões conforme o desdobramento do dia.



Uern



A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) lamenta os recentes ataques à Segurança Pública no estado do Rio Grande do Norte e informa à comunidade acadêmica – estudantes e servidores – que as atividades administrativas e acadêmicas, realizadas de forma presencial nos Campi da Uern (Mossoró, Assú, Caicó, Natal, Patu e Pau dos Ferros) estão suspensas a partir desta terça-feira, 14 de março. O cenário será avaliado diariamente, podendo haver retorno às atividades presenciais a qualquer momento.



A medida tem como objetivo resguardar a segurança da comunidade, especialmente de todos e todas que dependem do transporte público de passageiros.



Estão autorizadas as aulas e atividades que possam ser desenvolvidas de forma remota.



Cicília Raquel Maia Leite – Reitora



Francisco Dantas de Medeiros Neto – Vice-reitor