Ministro Flávio Dino determina envio da Força Nacional para o Rio Grande do Norte

Nas redes sociais, o Ministério da Justiça disse que atendeu ao pedido da Governadora Fátima Bezerra, para enviar a Força Nacional para ajudar no combate da facção criminosa que está espalhando terror no Rio Grande do Norte desde a madrugada desta terça-feira. Confira vídeos do senador Styvenson Valentin, fazendo duras críticas ao Governo do RN.

O ministro Flávio Dino, da Justiça, atendeu o pedido da Governadora Fátima Bezerra, na tarde/noite desta terça-feira, 14, para determinar o envio imediato da Força Nacional para auxiliar as forças de segurança do Rio Grande do Norte no combate a facção criminosa que está promovendo ataques e espalhando terror no Estado.

Ao menos 17 municípios, entre os quais Mossoró, foram vítimas dos atos criminosos durante a madrugada e manhã desta terça-feira, dia 14. A Secretaria de Segurança Pública informou por volta das 21 horas, que já havia prendido pelo menos 25 suspeitos dos atentados.

A Prefeitura Municipal de Mossoró comunica a suspensão das atividades nas unidades da Rede Municipal de Ensino, unidades da Assistência Social, atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), transporte coletivo e serviços de limpeza urbana em geral nesta quarta-feira (15). Seguirão em funcionamento os serviços administrativos e de atendimento ao público nas secretarias e demais serviços essenciais do município.

Mossoró-RN, 14 de março de 2023

Tanto na região metropolitana de Natal, bem como nos municípios do interior, o quadro é de medo. Em Mossoró, as aulas foram suspensas em praticamente todas as escolas primárias e de segundo grau, assim como também nas universidades públicas e privadas.



Por segurança, os prefeitos das cidades menores receberam orientações e reforço policial para garantir a segurança dos veículos de transporte público, como ambulâncias e ônibus escolares. Em Mossoró, além destes, os ônibus de transporte coletivo também foram recolhidos.



Os ataques aos órgãos públicos e privados foram ordenados por uma facção criminosa que foi criada no Rio Grande do Norte há exatos dez anos. O ato criminoso foi jogado nos grupos de WhatsApp e imediatamente chegou a todos os lares do Rio Grande do Norte.

Este fator foi motivo de discurso do senador Styvenson Valentim, no plenário do Senado Federal, em Brasília. Valentin disse que pediu, por ofício, intervenção do Ministério da Justiça na Segurança do Rio Grande do Norte. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o senador terceu fortes críticas ao Governo do Estado.





No plenário do Senado Federal, Styvenson Valentim foi mais fortes nas palavras.





O secretário de segurança do Rio Grande do Norte aguarda a chegada dos agentes da Força Nacional, com mais viaturas, para intensificar o trabalho para identificar e prender mais envolvidos com a facção investigada. Os principais membros desta facção estão sendo enviados para áreas isoladas de presídios federais.

O pedido ao ministro Flávio Dino pelo reforço da Força Nacional foi feito pela Governadora Fátima Bezerra.