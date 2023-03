Frentista morre em acidente de trânsito próximo a rodoviária de Mossoró, na BR-304

Antônio Marcos dos Santos saída do posto onde trabalhava, no final da manhã desta quarta-feira (15), quando atravessou a BR em sua motoneta e acabou sendo colhido por um carro tipo Pajero, que seguia na via, sentido Abolições/Sumaré. O condutor do carro contou à reportagem do MOSSORÓ HOJE que o motociclista atravessou a pista de vez e que ele ainda chegou a frear, mas acabou colidindo na traseira da vítima. O motorista permaneceu no local para prestar socorro à vítima, acionou a polícia e também uma unidade do Samu, que nada pôde fazer, visto que Antônio Marcos já estava em óbito quando a ambulância chegou.