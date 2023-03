Condenado por estrupro de vulnerável contra uma criança de 8 anos é preso em Luís Gomes

Francisco Gilvelan Fortunato, de 54 anos, foi preso pela polícia civil do município nesta quarta-feira (15). De acordo com informações do Delegado Hércules Freitas, o crime aconteceu na cidade de Luís Gomes, no ano de 2022. Atualmente, Francisco estava em liberdade monitorada por tornozeleira eletrônica, mas, de acordo com o pai da vítima, o homem estava descumprindo as medidas e se aproximando dela.