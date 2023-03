Prefeito de Umarizal negocia dívidas milionárias e retira Umarizal do CAUC

O CAUC é considerado o "SERASA" das Prefeituras. No caso de Umarizal, haviam dívidas de mais de R$ 1,4 milhão com órgãos federais e mais de R$ 800 mil com a CAERN. “Essas dívidas impediram Umarizal de crescer ainda mais, pois diversos recursos deixaram de chegar ao nosso municípios por esse motivo. Hoje vivemos um novo momento em nossa cidade e nosso compromisso é de construir uma Umarizal ainda melhor”, explica o prefeito Raimundo Pezão.