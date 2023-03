Dia “D” Ambiental será realizado neste sábado (18), no Parque Municipal de Mossoró. O projeto inicia às 8h30, com entrada gratuita. O evento realizado pela Gerência Executiva de Educação Ambiental tem como proposta aproximar a população das boas práticas em cuidado com a fauna e a flora. Durante a ação da Prefeitura serão desenvolvidas palestras sobre mudanças climáticas, oficina de flores ecológicas, além de oficina do projeto pintando a caatinga e trilha educativa no Parque Municipal.

Atrelado à iniciativa, o programa “Mossoró Verde” realizará doação de mudas nativas à comunidade. O Município, por meio do horto florestal, distribui gratuitamente mudas de plantas visando a participação popular na arborização da cidade, buscando a expansão da vegetação nativa em Mossoró.

“Convidamos a população para participar desse momento. São diversas atividades onde a sociedade vai poder integrar-se às ações da Prefeitura, buscando se juntar à força-tarefa em prol do meio ambiente. Vamos realizar palestras, trilha e distribuição de mudas”, detalhou Cleciano Rebouças, diretor-executivo de Meio Ambiente e Urbanismo.

As ações do Dia “D” Ambiental são algumas das atividades desenvolvidas pela administração municipal visando a preservação do meio ambiente. O projeto inicia às 8h30, com entrada gratuita. O Parque Ecológico Professor Maurício de Oliveira fica localizado na avenida Dr. Almir De Almeida Castro, Centro.