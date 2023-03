Quase 70 pessoas já foram presas no RN por suspeita de participação em ataques criminosos. Desde o início dos ataques, na madrugada da terça-feira (14), as forças de segurança do estado também já apreenderam armas de fogo, munições, artefatos explosivos, galões de gasolina, dinheiro, drogas, além de veículos utilizados nas movimentações dos envolvidos. O reforço no policiamento e o aumento de prisões de suspeitos de envolvimento nos ataques foram essenciais para a retomada de serviços essenciais em cidades afetadas pela onda de crimes. Em Mossoró, a prefeitura decidiu por manter, nesta quinta, a suspensão das atividades nas escolas da rede municipal, bem como nas unidades de Assistência Social, atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e transporte coletivo, visando garantir a segurança da população.

Desde o início dos ataques criminosos no Rio Grande do Norte, na madrugada da terça-feira (14), as forças de segurança do estado já prenderam quase 70 suspeitos de envolvimento nos crimes.

Além das prisões, os policiais também já apreenderam armas de fogo, munições, artefatos explosivos, galões de gasolina, dinheiro, drogas, além de veículos utilizados nas movimentações dos envolvidos.





66 suspeitos presos (sendo 1 adolescente, 8 foragidos da Justiça recapturados, 1 tornozelado preso com arma de fogo, 1 tornozelado com galão de gasolina)

16 armas de fogo apreendidas

4 simulacros de arma de fogo apreendidos

50 artefatos explosivos apreendidos

10 galões de gasolina apreendidos

5 motos apreendidas

2 carros apreendidos

Dinheiro apreendido

Drogas apreendidas

Munições apreendidas

Produtos de furto recuperados





Nesta quarta-feira (15), o Governo do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED), teve um dia determinante para o retorno da normalidade na vida do potiguar, principalmente após a intensificação do combate às ações criminosas que vêm ocorrendo no Estado.

O aumento das prisões de suspeitos de envolvimento nos ataques e o início da atuação da Força Nacional, com o reforço de 100 policiais militares nas ruas de Natal, foram essenciais para garantir a operacionalidade do sistema de transporte público na capital. O funcionamento dos serviços públicos na esfera estadual e na capital também são exemplos.

Reuniões realizadas logo nas primeiras horas da manhã, com as forças de segurança que atuam no Estado – Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Instituto Técnico-Científico de Perícia, apresentaram o resultado das ações adotadas no enfrentamento da criminalidade.

Os dados demonstram uma redução de aproximadamente 60% no total de ataques realizados contra o patrimônio público ou privado, além, também, da diminuição de registros de cidades afetadas pelas facções.





APOIO DO GOVERNO FEDERAL

Ainda na noite desta quarta, o ministro da Justiça, Flávio Dino, durante entrevista, reforçou o apoio do governo federal ao estado do Rio Grande do Norte.

"Em entendimento com o governo do RN foi enviado contingente de força tática penitenciária ao estado, com objetivo de apoiar as ações do estado, o que se trata de apoio e não de intervenção federal. Estamos solidários ao povo do Rio Grande do Norte", declarou o ministro, confirmando o envio total de 220 profissionais ao estado.





MOSSORÓ

Em Mossoró, a prefeitura decidiu por manter, nesta quinta, a suspensão das atividades nas escolas da rede municipal, bem como nas unidades de Assistência Social, atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e transporte coletivo.

A medida visa garantir a segurança da população, bem como a integridade do patrimônio público essencial para o atendimento dos mossoroenses.

A prefeitura informou, ainda, que aguarda o envio de tropas da Força Nacional para o município.

NOTA OFICIAL

A Prefeitura Municipal de Mossoró informa que manterá suspensas nesta quinta-feira (16), as atividades nas unidades da Rede Municipal de Ensino, unidades da Assistência Social, atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e transporte coletivo. Os serviços de limpeza estão sendo realizados de forma parcial e com escolta da Guarda Civil Municipal. Seguirão em funcionamento os serviços administrativos e de atendimento ao público nas secretarias e demais serviços essenciais do município.

Destaca que está sendo garantido o pagamento de diárias operacionais para o efetivo extra da Guarda Municipal, que está reforçando o patrulhamento na cidade e demais ações preventivas de segurança adotadas.

A Prefeitura aguarda por parte do Governo do Estado o envio de efetivo da Força Nacional para reforço da segurança no município.

O cenário é atualizado e avaliado a todo momento pela gestão e ações estratégicas de segurança estão em andamento 24h com total atenção.

Mossoró-RN, 15 de março de 2023

Prefeitura Municipal de Mossoró