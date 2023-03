PM registra homicídios em dois bairros da cidade de Itajá, na tarde desta quinta-feira (16)

A primeira vítima, identificada como Luiz Otavio Soares Dantas, conhecido como "Barão", de 41 anos, era natural de São Rafael. Ele foi seguido e assassinado a tiros em via pública, no bairro Barro Vermelho. Já o segundo crime aconteceu na Rua Etelvino Lopes, no bairro Iguaraçu, nas proximidades da Câmara Municipal. Neste caso, a vítima foi Simão Pedro Ferreira da Silva, de 26 anos, natural de Santa Cruz. A Polícia Civil vai investigar se os dois casos têm ligação.