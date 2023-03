Fátima anuncia e Allyson confirma chegada de reforços da Força Nacional e PM do Ceará, em Mossoró. O prefeito Allyson Bezerra confirmou que recebeu uma ligação e retorno da governadora Fátima Bezerra, com a informação de que até amanhã (17), estarão chegando à cidade de Mossoró policiais da Força Nacional e da Polícia Militar do Estado do Ceará, para atuarem na garantia da lei e da ordem, diantes dos ataques criminosos quem vem acontecendo no estado do Rio Grande do Norte desde a madrugada da terça-feira (14). A informação também foi confirmada por meio das redes da governadora.

A informação também foi confirmada pela própria governadora em suas redes sociais. Segundo ela, os militares devem chegar a Mossoró nesta sexta-feira (17).

“Atenção, Mossoró! Estarão desembarcando até amanhã reforço de efetivo da força de segurança nacional e da PM do Ceará - com contingente policial, viaturas e equipamentos - para se somar ao nosso efetivo no combate à criminalidade e na garantia da ordem pública”, escreveu Fátima.

“Estamos prontos para trabalhar em conjunto para a segurança e proteção do povo de Mossoró”, completou o prefeito Allyson.

No município, estão suspensas as atividades nas unidades da Rede Municipal de Ensino, nas unidades da Assistência Social e os atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), além do transporte coletivo. O efetivo extra irá garantir a retomada dos serviços.

Até às 12h desta quinta, de acordo com o boletim atualizado na Sesed, 66 suspeitos de envolvimento nos atos criminosos já haviam sido presos e um menor apreendido. Entre eles estavam 8 foragidos da Justiça, que foram recapturados e e presos em liberdade monitorada por tornozeleira eletrônica.