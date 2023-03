Força-Tarefa deflagra operação para combater facção responsáveis por ataques no RN. Cerca de 150 policiais estão cumprindo 30 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão nos municípios de Natal, Parnamirim e Nísia Floresta/RN, nesta sexta-feira (17). A ação de hoje é realizada no interesse de inquérito policial instaurado no ano de 2022, por meio do qual se identificou a atuação de facção criminosa dedicada ao tráfico de drogas e outros crimes graves, como roubos e homicídios. Entre os alvos da operação está um dos líderes da facção, apontado como responsável por ordenar os recentes ataques acontecidos nesta semana em Natal e diversos municípios do Rio Grande do Norte. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, atualizadas até às 8h30 desta sexta, 73 suspeitos de participação nos atos criminosos já foram presos desde a terça-feira (14).

FOTO: DIVULGAÇÃO/PF