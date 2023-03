Criminosos tentam atear fogo no prédio da Caern no Alto de São Manoel, em Mossoró. De acordo com nota enviada pela Companhia, restos do que pode ser coquetel molotov foram encontrados dentro do muro do prédio. Uma das janelas do local ficou com marcas de chamas, mas não foram registrados danos significativos. “A Companhia já fez boletim de ocorrência e está alinhando com a Secretaria de Segurança medidas para proteção do patrimônio público”, disse a nota. A Caern ainda informou que, diante do acontecido, o escritório do Alto de São Manoel está com expediente suspenso durante esta sexta-feira e os clientes que precisarem de atendimento podem se dirigir para o escritório Central, na Avenida Alberto Maranhão, ou entrar em contato pelo teleatendimento 115, APP Caern Mobile, Agência Virtual ou pelo WhatsApp 84 98118-8400.

O escritório da Caern, localizado no bairro Alto de São Manoel, em Mossoró, foi alvo de uma tentativa de vandalismo na madrugada desta sexta-feira (17).

De acordo com nota enviada pela Companhia, restos do que pode ser coquetel molotov foram encontrados dentro do muro do prédio. Uma das janelas do local ficou com marcas de chamas, mas não foram registrados danos significativos.

“A Companhia já fez boletim de ocorrência e está alinhando com a Secretaria de Segurança medidas para proteção do patrimônio público”, disse a nota.

A Caern ainda informou que, diante do acontecido, o escritório do Alto de São Manoel está com expediente suspenso durante esta sexta-feira e os clientes que precisarem de atendimento podem se dirigir para o escritório Central, na Avenida Alberto Maranhão.

“Ou pelos canais de atendimento: Teleatendimento 115, APP Caern Mobile, Agência Virtual em caern.com.br ou pelo WhatsApp 84 98118-8400”, informou.