Polícia civil prende em flagrante dono de oficina com 80 trouxas de cocaína, em José da Penha. Adalberto Lopes de Freitas, de 61 anos, foi preso nesta sexta-feira (17), pelo crime de tráfico de drogas. De acordo com informações do delegado Hércules Freitas, os policiais cumpriam um mandado de busca e apreensão em desfavor do homem, quando foram encontradas 80 trouxas de cocaína, mais de 800 reais em dinheiro fracionado, uma moto e saquinhos de dindim, na oficina de sua propriedade. Após a prisão, ele confessou que estava comercializando drogas no local.

FOTO: CEDIDA/PCRN