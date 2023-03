Forças de Segurança já prenderam mais de 100 suspeitos dos ataques no RN

Prefeitos se reuniram com a governadora Fátima Bezerra para debater formas de, usando reforço policial, voltar a oferecer os serviços básicos a população. Em Brasília, a pedido do senador Styvenson Valentin, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco solicitou ao presidente Lula o envio das Forças Armadas para o RN. Nos ataques da noite desta sexta, mataram um policial penal em São Gonçalo do Amarante. Em Mossoró, a coleta de lixo está reduzida, com caminhões sendo escoltados.

Em reação do Estado contra a onda de ataques no Rio Grande do Norte, que começou há cinco dias, o número de presos já passa de 100, sendo que dezoito destes na Operação Normandia, que investigava criminosos desde 2022 acusados de assaltos, tráfico e assassinatos de policiais.

BALANÇO DAS AÇÕES DAS FORÇAS DE SEGURANÇA

104 suspeitos presos* (sendo 3 adolescentes, 11 foragidos da Justiça recapturados, 1 tornozelado preso com arma de fogo, 1 tornozelado com galão de gasolina)

29 armas de fogo apreendidas

4 simulacros de arma de fogo apreendidos

87 artefatos explosivos apreendidos

23 galões de gasolina apreendidos

10 motos apreendidas

2 carros apreendidos

Dinheiro apreendido

Drogas apreendidas

Munições apreendidas

Produtos de furto recuperados

*Dos 104 suspeitos presos, 18 foram na Operação Normandia

INFORMAÇÕES ATUALIZADAS ATÉ 06h30 DO DIA 18/03/2023

Nesta sexta-feira, 17, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, se reuniu com os prefeitos buscando meios de atuação em conjunto buscando meios conter os ataques e fazer voltar os serviços básicos nas áreas de saúde, lazer e educação, assim como o transporte público, que, por está parado, também está prejudicando o setor produtivo.

A Governadora Fátima Bezerra foi receber pessoalmente a chegada de mais policiais da Força Nacional.





Os prefeitos dialogaram com a governadora sobre a possibilidade de as forças armadas serem solicitadas ao presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva para ajudar no patrulhamento, considerando que o número de policiais, apesar da chegada de reforços da Paraíba e do Ceará, além da Força Nacional, ainda ser pouco para manter patrulhamento ampliado.





Inclusive, a convocação das Forças Armadas foi pauta do senador Styvenson Valentin no Senado Federal. Solicitou que o Senado intervisse junto ao Governo Federal (foi atendido) para que o Exército passe a patrulhar a região metropolitana de Natal, onde os ataques são mais intensos. Para que isto seja efetivado, é preciso que o Governo do Estado solicite.

Os ataques de uma facção criminosa no Rio Grande do Norte, por regalias em presídios, segundo divulga o Governo, se transformaram em notícia de todos os veículos de comunicação do Brasil e até de outros Países. Esta semana, a rede BBC, de Londres, fez reportagem destacando o avanço da violência no Rio Grande do Norte.

Nos ataques promovidos durante a noite de sexta-feira e madrugada deste sábado, os bandidos mataram o policial penal Carlos Eduardo Nazário, de 49 anos, em São Gonçalo do Amarante. A esposa dele também foi atingida no ataque e não corre risco de morte. Aconteceram vários outros ataques, quase sempre ateando fogo em ônibus e caminhões, em diversas regiões do Estado, apesar da chegada do reforço do Ceará, Paraíba.

Para este final de semana, está previsto a chegada de mais policiais de outros estados para auxiliar no patrulhamento das ruas das cidades do Rio Grande do Norte, que já conta com apoio aéreo de quatro Helicópteros e mais de 300 policiais de outros estados e todo o contingente do Estado nas ruas.

Serviços

Com o patrulhamento reforçado, o transporte coletivo na Grande Natal voltou, mas em Mossoró, não. Sem transporte coletivo em Mossoró, as aulas presenciais nas escolas públicas e privadas estão suspensas, inclusive nas universidades.

Os bares, restaurantes, lanchonetes estão com pouca movimentação, em função do medo das pessoas de saírem de casa e ter seu transporte queimado.

Já o serviço de limpeza, em Mossoró foi reduzido. Os caminhões do lixo quando saem as ruas para fazer coletas, em especial em algumas regiões para evitar entupimento de galerias em dias de chuvas, precisam serem escoltados por equipes armadas.