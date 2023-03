Homem de 47 anos queima o próprio carro para receber o seguro em Mossoró-RN

Na Delegacia de Plantão, onde foi fazer o Boletim de Ocorrência para ter acesso ao seguro, os policiais desconfiaram, investigaram e descobriram a fraude. Diante dos fatos, o delegado Antônio Teixeira Junior (foto/video) o autuou em flagrante por falsa comunicação de crime. O delegado explicou que o sujeito se aproveitou do momento que o Estado do RN está sofrendo ataques de facções para tentar receber o seguro do carro queimando-o.

Um cidadão de 47 anos, acompanhado com sua namorada de 20 anos, aproveitando do momento de ataques por facção no Rio Grande do Norte, queimaram o próprio carro, um Ford Fusiun, na região do Alto da Pelonha, para depois pedir a carta de seguro.

Porém, para ter acesso ao seguro, precisavam prestar queixa na Polícia Civil do roubo seguido de destruição do patrimônio. Na ocasião, os policiais experientes, desconfiaram da história, e descobriram a verdade, prendendo o cidadão em flagrante.

Eis a notícia distribuída pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte à imprensa.

"Policiais civis da Delegacia de Plantão de Mossoró (3° equipe) prenderam um homem, de 47 anos, na noite desta sexta-feira (17), suspeito de atear fogo no próprio carro para receber o dinheiro do seguro do veículo. O incêndio aconteceu no bairro Rincão (região da Pelonha), em Mossoró. O homem foi preso por falsa comunicação de crime.

De acordo com a equipe da Polícia Civil de Mossoró, o homem tentou aproveitar o momento dos ataques de vandalismo e violência no Rio Grande do Norte. No boletim de ocorrência registrado pelo dono do veículo, ele disse que estava sozinho quando foi assaltado por três pessoas que saíram de dentro de um matagal, mas que não roubaram outros objetos além do carro.



No entanto, um depoimento de uma testemunha foi peça chave e mudou o curso da investigação. Uma mulher, de 20 anos, namorada do dono do veículo, prestou depoimento e disse que visualizou o homem ateando fogo no próprio carro. Ela não participou da ação. "

Identificação oficial

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, seguindo o que determina a nova Legislação Brasileira, não divulga nomes e nem fotos de presos que não seja de interesse público.