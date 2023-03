RN vai receber 875 policiais de outros estados para enfrentar os ataques

O governador Helder Barbalho, do Pará, conversou com a chefe do Executivo potiguar, Fátima Bezerra, informando que a força paraense já está preparada desde a sexta-feira para voar até Natal, para enfrentamento dos ataques do crime organizado no Rio Grande do Norte. Agradecendo ao colega governador, Fátima Bezerra, destacou que com o reforço “Nós vamos continuar com os policiais nas ruas não só com as chamadas barreiras itinerantes, mas com as barreiras permanentes, ao mesmo tempo que iremos aprofundar os processos de apuração e de investigação em curso”, disse a governadora Fátima Bezerra.

A governadora Fátima Bezerra anunciou, no começo da tarde deste sábado, 18, que as forças de segurança do Estado terão o reforço de 875 homens da Força Nacional e de praças das Policias Militares de outros estados, como o Pará, cujo governador Helder Barbalho conversou com a chefe do Executivo potiguar, informando que a força paraense já está preparada desde a sexta-feira para voar até Natal, para enfrentamento dos ataques do crime organizado no Rio Grande do Norte.

Fátima Bezerra reuniu-se no Gabinete de Gestão Integrada (CGI), na Secretaria Estadual da Segurança Pública e Defesa Social (Sesed), com o secretário nacional de Segurança, Tadeu Alencar, o qual colocou que o Ministério da Justiça não medirá esforços na ajuda necessária ao aparelho de segurança do Estado no combate aos ataques de criminosos, inclusive com a disponibilização de mais 40 homens da Força Nacional e liberação de recursos financeiros e materiais, como viaturas e armamentos, para melhorar a infraestrutura de combate ao crime organizado.

Decorrente das investigações, a governadora Fátima Bezerra informou que 111 suspeitos de atos criminosos foram presos desde a terça-feira (14), quando começaram os ataques criminosos. “Está havendo uma diminuição das ocorrências, portanto, é o momento para a gente intensificar essas medidas”, acrescentou.

O secretário nacional de Segurança, Tadeu Alencar, disse que o aparelho de segurança do país ao longo dos anos passa por problemas estruturais – “não é típico do Rio Grande do Norte e nem por isso tem de ser deixado de lado”.

Com as medidas adotadas até agora para combater os ataques, Alencar avalia que já há uma tendência de volta de um ambiente de normalidade em Natal e no interior do Estado: “Nós temos visto um progresso como resultante das atuações dos governos estadual e federal, com o apoio de outros estados também, estamos conseguindo também, progressivamente, basta olhar os gráficos, que as ocorrências têm diminuído consideravelmente, de ontem para hoje foram contabilizadas três ocorrências”.

Alencar disse ainda que “não vamos relaxar e tenho a impressão que, no aprofundamento da presença da Polícia em todas as áreas da Região Metropolitana de Natal e do Estado, em breve tempo teremos essa situação inteiramente restaurando a tranquilidade e o bem-estar da população do Rio Grande do Norte”, destacou.

BALANÇO DAS AÇÕES DAS FORÇAS DE SEGURANÇA



111 suspeitos presos* (sendo 3 adolescentes, 11 foragidos da Justiça recapturados, 1 tornozelado preso com arma de fogo, 1 tornozelado com galão de gasolina e 1 tornozelado com grande quantidade de drogas)



34 armas de fogo apreendidas

4 simulacros de arma de fogo apreendidos

98 artefatos explosivos apreendidos

23 galões de gasolina apreendidos

12 motos apreendidas

2 carros apreendidos

Dinheiro apreendido

Drogas apreendidas

Munições apreendidas

Produtos de furto recuperados

*Dos 111 suspeitos presos, 18 foram na Operação Normandia

INFORMAÇÕES ATUALIZADAS ATÉ 16h30 DO DIA 18/03/2023