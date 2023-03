Ministro Justiça chega ao RN para acompanhar ação integrada das Forças de Segurança

O Ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, desembarca no Rio Grande do Norte neste domingo (19), às 20h30. A após desembarcar, o ministro segue para a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social, onde se reúne com a governadora Fátima Bezerra, no Gabinete de Gestão Integrada (GGI).

Nesta segunda-feira (20), 9h, o ministro Flávio Dino e Fátima Bezerra participam de reunião com os chefes dos Poderes, no Gabinete Civil da governadora do Estado. Ao todo, a governadora Fátima Bezerra calcula o RN vai contar com apoio de pelo menos mil homens de outros estados no combate a criminalidade.



Às 10h, o ministro e a governadora se reúnem com o Gabinete de Gestão Integrada da Segurança Pública, na sede da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social.

A onda de ataques promovidos por membros de uma facção criminosa começou na madrugada de terça-feira, inicialmente em 17 cidades. Com o trabalho que vem sendo desenvolvido pelas forças de segurança, o Governo calcula que os ataques reduziram mais de 80%.

Ao todo, já foram presos 123 presos suspeitos dos atentados no RN

BALANÇO DAS AÇÕES DAS FORÇAS DE SEGURANÇA

123 suspeitos presos* (sendo 3 adolescentes, 13 foragidos da Justiça recapturados, 1 tornozelado preso com arma de fogo, 1 tornozelado com galão de gasolina e 1 tornozelado com grande quantidade de drogas)

36 armas de fogo apreendidas

5 simulacros de arma de fogo apreendidos

98 artefatos explosivos apreendidos

26 galões de combustíveis apreendidos

12 motos apreendidas

2 carros apreendidos

Dinheiro apreendido

Drogas apreendidas

Munições apreendidas

Produtos de furto recuperados

*Dos 123 suspeitos presos, 18 foram na Operação Normandia