Criminosos ateiam fogo em um caminhão da Caern no Alto de São Manoel, em Mossoró. O crime aconteceu na tarde desta segunda-feira (20), na Rua Filgueira Filho. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter as chamas, mas a cabine do caminhão ficou completamente destruída. Populares informaram que dois suspeitos, em uma motocicleta, interceptaram o caminhão, ordenaram que o motorista descesse e o incendiaram. Em seguida, fugiram do local a pé. Uma mulher, proprietária da motocicleta utilizada na ação e que seria mãe de um dos suspeitos, foi detida no local. O veículo também foi apreendido.

FOTO: PEDRINA OLIVEIRA