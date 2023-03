Suspeita de mandar matar PM por desentendimentos familiares é presa em Felipe Guerra

Joicy Carneiro de Sales foi presa nesta segunda-feira (20), por policiais da DHPP de Natal e da Delegacia de Apodi, por suspeita de juntamente com o primo, mandar matar o sargento PM Luiz Carlos Ferreira de Assis, no dia 05 de novembro de 2022, no bairro de Igapó, em Natal. A suspeita estava foragida desde então. Além de Joyce, um primo dela, Fábio Epifânio de Lima, também é apontado como mandante do homicídio. Um dos executores, identificado como José Patrick Pires de Oliveira, já se encontra preso provisoriamente.