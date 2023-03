Líder de facção e responsável por ataques em Mossoró morre em confronto com a polícia civil. Francisco Allison de Freitas, mais conhecido como "Nazista", de 29 anos, morreu nas primeiras horas desta terça-feira (21). A Polícia Civil do RN, com apoio da PCCE, realizou uma operação para capturá-lo, na zona rural de Icapuí/CE. Ao avistar os policiais, Francisco Allison atirou contra eles, que revidaram a agressão. Na troca de tiros, o homem acabou ferido. Ele ainda chegou a ser socorrido para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, mas não resistiu. Com eles, os policiais apreenderam uma arma de fogo e munições. “Nazista” é apontado como o responsável pelos ataques criminoso em Mossoró e região. Na última quarta-feira (15), os policiais apreenderam quase 100 litros de gasolina e munições em um dos endereços dele, um lava a jato na cidade de Mossoró.

Nas primeiras horas desta terça-feira (21), policiais civis da Divisão de Polícia do Oeste/DIVIPOE, realizaram uma operação na zona rural do município de Icapuí/CE para prender Francisco Allison de Freitas, mais conhecido como "Nazista", de 29 anos.

A operação contou com o apoio da Força Tarefa de Mossoró e da Polícia Militar do Ceará. De acordo com informações da PC, ao avistar os policiais o investigado atirou contra eles, que revidaram a agressão.

Na troca de tiros, Francisco Allison acabou ferido. Ele ainda chegou a ser socorrido para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, mas não resistiu. Com eles, os policiais apreenderam uma arma de fogo e munições.

"Nazista" comandava os ataques da facção no município de Mossoró e região, sendo uma liderança da organização criminosa.

Em recente operação da Polícia Civil, foram apreendidos quase 100 litros de gasolina e munições em um dos seus endereços. Na ocasião, a ocorrência aconteceu em um lava a jato na cidade de Mossoró, na última quarta-feira (15).

A OPERAÇÃO

A Operação ocorreu conjuntamente com o Laboratório de Operações Cibernéticas - CIBERLAB/DINT da SENASP/MJSP, das Forças-tarefa SUSP (Natal e Mossoró) e do Estado da Paraíba, de Combate ao Crime Organizado. Aproximadamente 20 agentes da Segurança Pública participaram da ação na manhã de hoje (21).

As Forças-Tarefa são compostas pela Polícia Federal (PF), Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Secretarias de Administração Penitenciária (SEAP), Secretarias de Segurança Pública e Defesa Social e da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP).

A ação de interagências faz parte de um conjunto de operações integradas e coordenadas pela SENASP/MJSP e SESED/RN para reprimir a atuação de facções criminosas no Estado do Rio Grande do Norte.