PF deflagra operação Firearms para combater tráfico internacional de armas

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (21/3) a Operação Firearms, com o objetivo de cumprir mandados de prisão decorrentes de decisões judiciais condenatórias por crimes relacionados ao tráfico internacional de armas e munições em todo o país.



Policiais federais foram às ruas para cumprir 20 mandados de prisão que estavam em aberto. Até o momento, 11 pessoas foram presas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal.



Dentre os mandados cumpridos no âmbito da Operação Firearms está o de prisão de um indivíduo denunciado pelo Ministério Público Federal no Rio de Janeiro por tráfico internacional de armas. A acusação é resultado de investigação iniciada pela Polícia Federal a partir da apreensão, no dia 1 de junho de 2017, de 60 fuzis no Aeroporto Internacional do Galeão, oriundos de Miami (EUA).



Durante o cumprimento das ordens judiciais foram realizados dois flagrantes pelo crime de posse ilegal de arma e apreendidas 14 armas de fogo e munições de diferentes calibres. Os presos foram apresentados ao Poder Judiciário e conduzidos ao sistema prisional.



As investigações para localização e prisão dos procurados foram coordenadas pela Força-Tarefa Internacional de Combate ao Tráfico de Armas e Munições (FICTA) - supervisionada pela Polícia Federal, composta por integrantes da Secretaria Nacional de Segurança Pública e da Agência de Investigações de Segurança Interna (Homeland Security Investigations) da Embaixada dos Estados Unidos.



Os presos cumprirão as respectivas penas que variam de quatro a 16 anos pelos crimes de tráfico internacional de armas e comércio ilegal de armas de fogo.

PF