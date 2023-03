Secretaria alerta sobre golpe com ameaça de incendiar imóveis ou estabelecimentos no RN. De acordo com a Sesed, em função das ações criminosas iniciadas há alguns dias no Rio Grande do Norte, que já ganhou repercussão em rede nacional, aumentou também a atuação de estelionatários, através de um golpe antigo. Os golpistas têm se aproveitado do atual contexto para impor o pânico e, inclusive, disseminar supostas "ordens" para fechamento do comércio em algumas regiões. O mais comum tem sido a exigência de transferência de valores via PIX. A secretaria orienta que caso receba uma dessas ameaças, não faça a transferência e acione imediatamente as autoridades, através dos telefones 190 e 181 para atuação das polícias quanto à investigação.

FOTO: REPRODUÇÃO