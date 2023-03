Estelionatários de outros estados aproveitam o momento de medo no RN para aplicar golpes

Os números da Secretaria de Defesa Social e Segurança Pública (SESED) e os boletins de ocorrências por ameaças de ataques, mostram com clareza que a guerra urbana registrada com 105 ataques terça-feira, dia 14, se transferiu para as redes sociais.

Gerentes de restaurantes, supermercados e hotéis de Mossoró como de Natal, estão recebendo ligações ameaçadoras, de estelionatários, se dizendo de facção, exigindo transferências financeiras ou vão atacar com tiros e coquetéis molotov.

O MH apurou que, em Mossoró, em alguns casos, os estelionatários justificaram a exigência de recursos, numa quantia de 5 mil, no mínimo. “Falaram que era para pagar advogado para soltar o filho de uma pessoa importante da organização criminosa”.

As ligações começaram sexta-feira, dia 17, para hotéis e restaurantes de Mossoró. Em contato com o MH, policiais que trabalham no combate as facções no RN, falaram que se trata de estelionatários de outros estados, que estão se aproveitando do quadro de medo para aplicar golpes. Eles relataram que as vezes conseguem.

Na tarde desta terça-feira, 21, a Sesed divulgou uma nota de recomendação a população.

Segue-a.

“Se alguém ligar ou mandar mensagem para você ameaçando que seu imóvel, ou estabelecimento comercial será incendiado, ou alvo de disparos de arma de fogo, e para evitar que isso ocorra deve efetuar algum tipo de pagamento, trata-se de um GOLPE!

Em função das ações crimonosas iniciadas há alguns dias, aumentou também a atuação de estelionatários, através de um golpe antigo. Os golpistas têm se aproveitado do atual contexto para impor o pânico e, inclusive, disseminar supostas "ordens" para fechamento do comércio em algumas regiões. O mais comum tem sido a exigência de transferência de valores via PIX.

Não o faça!

O cidadão que for alvo desse tipo de tentativa criminosa deve acionar imediatamente as autoridades, através dos telefones 190 e 181 para atuação das polícias quanto à investigação. Trata-se de crime de estelionato, previsto no Código Penal Brasileiro (Artigo 158), que prevê prisão entre 4 a 5 anos.

Não faça qualquer transferência, acione a polícia!"